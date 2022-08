Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf ist eine Fußgängerin getötet worden. Die Frau wurde am Dienstagmorgen kurz nach 8.00 Uhr auf der Residenzstraße nahe dem Franz-Naumann-Platz von einem Auto angefahren, wie die Polizei mitteilte. Die abgedeckte Leiche lag am Vormittag an der abgesperrten Kreuzung Markstraße und Pankower Allee, wie ein dpa-Fotograf berichtete.