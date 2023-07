Fußgängerin in Prenzlauer Berg von Tram angefahren

Berlin -Eine Fußgängerin ist im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg von einer Tram angefahren und schwer verletzt worden. Die 53-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch gegen 13.45 Uhr an der Otto-Braun-Straße Ecke Barnimstraße einen Fußgängerübergang überquert haben, ohne die herannahende Tram der Linie M4 zu bemerken, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach konnte der Straßenbahnfahrer trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau. Die 53-Jährige erlitt demnach Verletzungen an Kopf, Oberkörper, Armen und Beinen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zeigten sich betroffen von dem Unfall. Man sei in Gedanken bei der Frau und ihren Angehörigen, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. „Wir danken den Rettungskräften für ihren Einsatz und unterstützen die Ermittlungen selbstverständlich bestmöglich“, hieß es dort weiter.