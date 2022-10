Berlin - Eine 70 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Spandau von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 65 Jahre alte Autofahrer soll die Frau ersten Erkenntnissen zufolge übersehen haben, als er mit seinem Wagen vom Päwesiner Weg links in die Seeburger Straße abbog, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes soll die Seniorin über die Motorhaube gerollt und zu Boden gestürzt sein. Sie erlitt bei dem Unfall am Mittwochvormittag schwere Verletzungen am Becken und am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.