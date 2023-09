G20 wird zu G21: Gruppe will wohl Afrikanische Union aufnehmen

Die G20 wollen der Afrikanischen Union (AU) eine permanente Mitgliedschaft gewähren. Das berichtet Bloomberg News und beruft sich dabei auf interne Kreise. Mit dieser Maßnahme würde aus der G20 eine G21 und die AU hätte den gleichen Status wie die Europäische Union (EU), die bislang als einziger Staatenbund Mitglied des zentralen Forums für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit ist. Derzeit hat die AU den Status einer „eingeladenen internationalen Organisation.“

Die beiden indischen Quellen, von denen diese Nachricht stammen soll, gaben dem Bericht zufolge an, dass die Mitgliedschaft aber erst im kommenden Jahr offiziell bestätigt werden, wenn Brasilien den Vorsitz von Indien übernehme. Angekündigt werden soll die Entscheidung wohl aber schon beim G20-Gipfel in Neu-Delhi am kommenden Wochenende. Die Afrikanische Union besteht aus 55 Ländern.

Der Vorschlag für das neue Mitglied kam wohl von Indien. „Kein Plan für die Zukunft des Planeten kann erfolgreich sein, wenn nicht alle Stimmen vertreten und anerkannt werden“, soll Präsident Narendra Modi dazu gesagt haben. Einem der beiden indischen Informanten zufolge gibt es innerhalb der G20 keine Widersprüche gegen die Aufnahme der AU.

Stimmen aus Afrika: Aufnahme bedeutet nichts

Innerhalb der Afrikanischen Union dagegen scheint es Zweifel daran zu geben, ob es vorteilhaft wäre, der G20 beizutreten. „Afrika ist ein großer Kontinent und die Herausforderungen, die Wirtschaft und die Gemeinschaften sind sehr unterschiedlich. Vor diesem Hintergrund sind wir der Meinung, dass die Aufnahme in die G20 für uns im wahrsten Sinne des Wortes nichts bedeuten würde. Die Stimme des globalen Südens muss gehört werden, aber die Aufnahme in die G20 würde nicht dazu beitragen, unsere Anliegen zu berücksichtigen. Wir sind Indien dankbar, dass es unsere Aufnahme in Betracht zieht“, zitiert der Indian News Express einen Sprecher eines afrikanischen Landes, das nicht genannt wird.

Die Mitglieder der G20 vereinen etwa 85 Prozent der Bruttoinlandsprodukte weltweit auf sich sowie etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung. Bislang ist Südafrika das einzige afrikanische Mitglied der Gruppe. Von dort hieß es, man wolle sich bis zur offiziellen Ankündigung nicht äußern. Südafrika hatte aber die Aufnahme der AU unterstützt.