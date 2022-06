Das Wichtigste in Kürze zum G7-Gipel im Landkreis Garmisch-Partenkirchen Vom 26. bis zum 28. Juni treffen sich auf dem Schloss Elmau in Bayern die Staats- und Regierungschefs von sieben führenden westlichen Industriestaaten und einigen Gastländern.

Neben Deutschland gehören der G7-Gruppe die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan an.

Insgesamt sind rund 18.000 Polizistinnen und Polizisten rund um den Gipfel im Einsatz.

Einen Tag vor dem G7-Gipfel haben mindestens 5000 Demonstranten auf Theresienwiese in München gegen die Globalisierung protestiert.

3000 Beamte sicherten am Samstag die Demonstrationen ab in Münchens Innenstadt

Im Vorfeld des G7-Gipfels hatten Brandstifter mehrere Mannschaftsbusse der Bundesbereitschaftspolizei angezündet. Unbekannte hatten zudem Stromkästen manipuliert.

Polizei kontrolliert an 20 Stellen um Garmisch

14.55 Uhr: Die bayerische Polizei kontrolliert an 20 Stellen die Zufahrtsstraßen. „Es geht uns darum, den überregionalen Durchgangsverkehr auszufiltern, damit hier der Verkehr halbwegs am Laufen bleibt“, sagte die Sprecherin der bayerischen Polizei. Lieferverkehr, Touristen mit Buchung in der Gegend oder Besucher mit privaten Zielen dürften passieren - andere Fahrzeuge könnten aber zurückgeschickt werden.

Mutmaßliche Störer bei den geplanten Demonstrationen seien von der bayerischen Polizei bisher nicht herausgezogen worden. Die Polizeisprecherin: „Wir haben bisher niemanden feststellen können, den wir als gewaltbereit einstufen würden.“

Die Bundespolizei, die an den Grenzen eigene Kontrollstellen eingerichtet hat, meldete von dort einige Festnahmen, unter anderem wegen Drogendelikten oder im Zusammenhang mit Schleusungen, jedoch ohne G7-Bezug.

14:20: Die Polizei korrigiert die Zahl der geschätzten Demonstranten in München nach oben.

Die Demo nähert sich dem Endpunkt. Laut Informationen der Polizei sind ca. 5000 Teilnehmer unterwegs. #G7 #G7Großdemo #G7Gipfel #M2506 pic.twitter.com/ncKKP77Kbc — Manuel Genolet (@manuelgenolet) June 25, 2022

14:00 Uhr: Nach Polizeischätzung sind zur zentralen Demonstration etwa 3500 Teilnehmer gekommen. Das sagte der Münchner Polizeisprecher Franken etwa eine Stunde nach Beginn der Veranstaltung auf der Theresienwiese. Ursprünglich war mit mindestens 20.000 Menschen gerechnet worden.

Insgesamt 15 Organisationen von Attac bis WWF, von Naturfreunden bis Misereor, vom Bund Naturschutz bis Brot für die Welt, von Greenpeace bis Oxfam hatten zu der Demo aufgerufen.

13:30 Uhr: Nach Schätzungen von Beobachtern hatte sich zu Beginn der Veranstaltung maximal eine niedrige vierstellige Zahl an Teilnehmern auf der Theresienwiese versammelt. Es wurde allerdings mit noch weiterem Zulauf von Teilnehmern gerechnet. Von der Polizei gab es zunächst noch keine offizielle Schätzung. Auch die Organisatoren sagten zunächst nichts zur Teilnehmerzahl.

13 Uhr: Zur Demonstration in München haben 15 globalisierungskritische Verbände von Attac bis zur Umweltorganisation WWF aufgerufen. Die Kundgebung hat vier Schwerpunkte: den Ausstieg aus fossilen Energien, den Erhalt von Tier- und Pflanzenvielfalt, die soziale Gerechtigkeit auf dem Planeten und die Bekämpfung des Hungers. Klimakrise, Artensterben, Ungleichheit.

Demozug bereitet sich vor loszulaufen. #G7 #G7Großdemo #G7Gipfel #M2506 pic.twitter.com/KtmsJsHr8x — Manuel Genolet (@manuelgenolet) June 25, 2022

12 Uhr: Kurz vor Beginn der angekündigten Großdemonstration in München zum G7-Gipfel bereitet sich die Polizei auf ihren Einsatz vor. „Wir haben Einsatzkräfte in der Hinterhand, für den Fall der Fälle, dass es hier zu Störungen oder Gewalttätigkeiten kommt. Das werden wir nicht tolerieren“ sagt Polizeisprecher Andreas Franken der Berliner Zeitung. Zur Demonstration in München haben 15 globalisierungskritische Verbände aufgerufen. Deutschland ist Gastgeber des G7-Gipfels. Er beginnt am Sonntag in Elmau.

Münchner Polizeisprecher Andreas Franken brieft Pressemitglieder vor #G7-Großdemo in #München:



„Wir haben Einsatzkräfte in der Hinterhand, für den Fall der Fälle, dass es hier zu Störungen oder Gewalttätigkeiten kommt. Das werden wir nicht tolerieren"#G7 #G7Gipfel #M2506 pic.twitter.com/rqGzBPOywe — Manuel Genolet (@manuelgenolet) June 25, 2022

Die Polizei rechnet regem Zulauf für die Veranstaltung. 20.000 Demonstranten seien angemeldet worden. Aus Erfahrung und wegen des guten Wetters geht Franken allerdings von deutlich mehr Teilnehmenden aus. Die Demo werde nach seiner Einschätzung weitgehend friedlich verlaufen, aber auch mit Aktionen eines Schwarzen Blocks werde gerechnet: