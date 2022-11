G7-Treffen: Wirbel um abgehängtes historisches Kreuz

In einem Saal im Tagungsort hängt eigentlich ein Kruzifix aus dem 17. Jahrhundert. Auf Fotos ist es nun verschwunden. Warum wurde es abgehängt?

Das Auswärtige Amt hat als Ausrichter des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister der G7 im Tagungsort in Münster ein historisches Kreuz entfernen lassen. Das sei Teil einer größeren Umgestaltung des Saals gewesen, die vom Protokoll des Auswärtigen Amts mit der Stadt Münster besprochen worden sei, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Es habe dazu keine Entscheidung auf politischer Ebene gegeben, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sei mit der Frage nicht befasst gewesen. Zuvor hatten die Westfälischen Nachrichten darüber berichtet.

Baerbock und ihre Amtskolleginnen und -kollegen der wirtschaftsstarken Demokratien tagten am Donnerstag und Freitag unter anderem im Friedenssaal des Historischen Rathauses. „Das Kreuz gehöre seit Jahrhunderten zum Friedenssaal und damit zur Geschichte und Kultur des Ortes, an dem 1648 Dokumente des Westfälischen Friedens unterzeichnet wurden. Die Verträge beendeten den Dreißigjährigen Krieg.“

Ratskreuz in Münster abgehängt: Scharfe Kritik aus der Unionsfraktion

Auf Fotos der G7-Runde aus dem Raum ist aber im Hintergrund zu sehen, dass der Sockel leer ist und das Kruzifix fehlt. Der Runde gehören neben Deutschland Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien an. Deutschland hat bis Jahresende den Vorsitz und ist zurzeit zuständig für die Organisation von Konferenzen.

Der Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, eine Veränderung des Mobiliars sei bei solchen Treffen üblich. Es gäbe etwa einen anderen Tisch, eine andere Beleuchtung, andere Teppiche. Ein Sprecher der Stadt Münster verwies auf das Auswärtige Amt, das für die Ausstattung zuständig sei. „Wir stellen nur die Räume“, sagte er.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), kritisierte beim Fernsehsender Welt, die Bundesregierung sei „traditions- und geschichtsvergessen.“ Wer Symbole des christlichen Glaubens aus einem Sitzungssaal räumen lasse, sei nicht weltoffen, sondern verbohrt.

Kritik kam auch von der kulturpolitischen Sprecherin der Unionsfraktion, Christiane Schenderlein (CDU). Diese sagte der Düsseldorfer Rheinischen Post, mit der Aktion sei das Wertefundament verletzt worden, das Grundlage für politische Entscheidungen sein müsse.