Gaffer schubst und beleidigt Feuerwehrmann bei Einsatz Ein Gaffer hat in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) einen Feuerwehrmann geschubst und beleidigt. Die Feuerwehr wollte am Mittwochnachmittag ein Kind v... dpa

Neuruppin -Ein Gaffer hat in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) einen Feuerwehrmann geschubst und beleidigt. Die Feuerwehr wollte am Mittwochnachmittag ein Kind von einer Stadtmauer retten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte sich ein 13-Jähriger den Abstieg aus sechs Metern nicht mehr getraut, die Feuerwehr half ihm mit einer Steckleiter.