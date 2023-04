„Entflohenes“ Schwarzes Loch rast durch den Weltraum

Ein gewaltiges Schwarzes Loch rast durchs All und hinterlässt eine Spur aus neuen Sternen. Die Entdeckung des „unsichtbaren Monsters“ war reiner Zufall.

Wissenschaftler der US-Raumfahrtagentur Nasa haben in den Tiefen des Weltalls einen überraschenden und „höchst ungewöhnlichen“ Fund gemacht: Viele Lichtjahre von der Erde entfernt bahnt sich ein „entlaufenes“ Schwarzes Loch mit gewaltiger Geschwindigkeit seinen Weg durch den Kosmos. Dabei entfernt sich das rasende Himmelsobjekt immer weiter von seiner Heimatgalaxie und zieht dabei einen Schweif aus neugeborenen Sternen hinter sich her. „Da ist ein unsichtbares Monster unterwegs“, teilten die Weltraumforscher mit.

Die Entdeckung des Schwarzen Lochs mithilfe des bekannten Hubble-Teleskops sei reiner Zufall gewesen, erklärt Astronom Pieter van Dokkum von der Universität Yale. „Ich scannte gerade das Hubble-Bild, als ich plötzlich einen kleinen Streifen bemerkte.“ Zunächst habe er das Objekt für einen Kamerafehler gehalten – beim näheren Hinsehen habe es sich dann als enormes Schwarzes Loch herausgestellt, das etwa 20 Millionen mal so viel wiegt wie unsere Sonne. „So etwas haben wir vorher noch nie gesehen“, sagt van Dokkum. Die Forschungsergebnisse haben der Niederländer und sein Team nun in einer Studie im Fachblatt The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

Aufnahmen des Hubble-Teleskops zeigen, wie sich das schwarze Loch seinen Weg durchs All bahnt. NASA/ESA/Pieter van Dokkum/Joseph DePasquale (STScI)

James-Webb-Teleskop soll Antworten bringen

Zur Entstehung des merkwürdigen Phänomens haben die Nasa-Forscher bereits eine Theorie entwickelt. Von selbst habe sich das Schwarze Loch demnach nicht auf diese Reise durchs All begeben. Vielmehr sei es durch die Kollision mit zwei anderen Schwarzen Löchern aus seiner Heimatgalaxie geradezu herausgeschleudert worden. „Das ist wahrscheinlich das Ergebnis eines bizarren galaktischen Billardspiels“, so die Wissenschaftler.

Auf den Hubble-Aufnahmen besonders deutlich erkennbar ist der etwa 200.000 Lichtjahre lange „Kondensstreifen“ aus Sternen, den das rasende Schwarze Loch im Schlepptau hat. Diese Begleiterscheinung sei vergleichbar mit dem aufgewühlten Kielwasser hinter einem Schiff, erklärt van Dokkum. Allerdings entstünde im kosmischen „Fahrwasser“ hinter dem Schwarzen Loch eben keine Gischt, sondern eine beeindruckende Vielzahl von Himmelskörpern. Um diese Theorie zu bestätigen, wollen die Forscher in den kommenden Monaten weitere Untersuchungen mit der moderneren Schwester des Hubble Teleskops – dem James-Webb-Weltraumteleskop – durchführen.