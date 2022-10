Galeria Karstadt Kaufhof: Jede dritte Filiale soll schließen Erneut sucht Galeria Karstadt Kaufhof Rettung im Schutzschirmverfahren. Nun droht das Aus für weitere Warenhäuser. dpa / AFP / Kathrin Merz

Galeria Kaufhof am Alexanderplatz. Erneut sucht der Warenhauskonzern Rettung im Schutzschirmverfahren. Benjamin Pritzkuleit

Essen -Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sucht erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Das teilte am Montag ein Unternehmenssprecher in Essen mit.