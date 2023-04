Gandower Grenztum nun Aussichtspunkt im Biosphärenreservat Der ehemalige Grenzturm in Gandow im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg ist am Donnerstag als Aussichtsturm eröffnet worden. „Die Erinnerung... dpa

Lenzen -Der ehemalige Grenzturm in Gandow im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg ist am Donnerstag als Aussichtsturm eröffnet worden. „Die Erinnerungskultur steht im Grünen Band an der Elbe im besonderen Fokus. Dazu trägt nun auch der Grenzturm als neuer Aussichtspunkt bei“, sagte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grünen) am Donnerstag. Er sei eine Mahnung gegen Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung und ein wichtiger Ort der Zeitgeschichte.