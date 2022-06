In Garmisch-Partenkirchen haben sich am Sonntag hunderte Gegner des G7-Gipfels auf Schloss Elmau versammelt. Zu der größten angemeldeten Versammlung trafen sich vor allem Gruppierungen, die das Gipfeltreffen kategorisch ablehnen. Die Polizei sprach zunächst von etwa 800 Demonstranten, angemeldet worden waren 1000.

Demonstranten skandierten Sprüche wie „Mit G7 gibt es keinen Frieden. Nato raus aus den Kriegsgebieten“ oder „Die G7 lässt uns keine Wahl. Kampf dem Krieg und Kapital“. Zu den zentralen Themen der Kundgebung gehörten auch die Klimakrise und die Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Krieges: „Wir lassen nicht zu, dass sie unseren Planeten und unsere Zukunft zerstören“, sagte eine Sprecherin auf der Kundgebung.

Im Anschluss an der #G7-Demo gestern in #München sind weitere Protestaktionen in #Garmisch-Partenkirchen angekündigt. Um 13:00 Uhr ist eine Kundgebung am Bahnhof geplant.



Eine große Polizeipräsenz ist spürbar, mit regelmäßigen Personenkontrollen in der Umgebung. pic.twitter.com/tdZem90STw — Manuel Genolet (@manuelgenolet) June 26, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Polizei sprach zunächst von einem friedlichen Verlauf von Kundgebung und Demonstration. Allerdings kam es bei der Demonstration immer wieder zu Verzögerungen, weil die G7-Gegner gegen Auflagen verstießen. Dabei ging es meist darum, dass sie Transparente zusammengeknotet hatten und damit eine Art langer Mauer bildeten - dies ist verboten.

Festgenommene wieder auf freiem Fuß

Die Kundgebung in Garmisch-Partenkirchen wurde von einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften begleitet. In der Region sind insgesamt 18 000 Polizisten wegen des Gipfels im Einsatz.

Bei der Großdemonstration am Samstag in München war der Verlauf zunächst ebenfalls friedlich geblieben. Allerdings kam es dann zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten, weil Polizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann identifizieren konnten und festnehmen wollten. In der Folge kam es zu sieben Festnahmen wegen Attacken auf Polizisten.

Vier der am Vortag festgenommene Demonstrationsteilnehmer musste am Sonntagnachmittag vor den Haftrichter. Die Polizei wirft ihnen gefährliche Körperverletzung vor. Die Entscheidung des Gerichts stand zunächst aber noch aus. Insgesamt waren elf Menschen während und nach der Demo am Samstag festgenommen worden, die meisten wurden aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

In München hatten laut Polizei etwa 4000 Kritiker des G7-Gipfels demonstriert. Damit blieb die Zahl der Teilnehmer deutlich unter den Erwartungen.

Die Teilnehmer des G7-Gipfels - darunter US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) - werden nichts von den Protesten mitbekommen, da das Tagungshotel weiträumig abgeschirmt ist.