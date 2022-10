Gartenschau zu Ende - Umgestaltung in Wittenberge geplant Es geht längst nicht nur um Blumen. Landesgartenschauen sollen das Gesicht brandenburgischer Kleinstädte verändern. 2027 ist Wittenberge am Zug. In Beelitz i... Oliver Gierens und Monika Wendel , dpa

PRODUKTION - Ein Plakat am Bahnhof Wittenberge (Prignitz) wirbt für die Landesgartenschau 2027 in der Elbestadt. Oliver Gierens/dpa

Wittenberge/Beelitz -Die Landesgartenschau in der Spargelstadt Beelitz ist nach mehr als einem halben Jahr vorbei - in der Prignitz geht die Arbeit erst richtig los. Die Stadt Wittenberge mit rund 17.000 Einwohnern richtet in rund fünf Jahren die nächste Brandenburger Landesgartenschau aus. Dabei soll der Klimawandel eine große Rolle spielen.