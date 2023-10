Gas aus Aserbaidschan: Tausende Armenier protestieren in Brüssel gegen EU-Politik

Mehr als 100.000 Armenier sind nach der militärischen Niederlage gegen Erzfeind Aserbaidschan aus Bergkarabach geflohen. Der Bürgermeister von Baku sagte: „Unser Ziel ist die vollständige Auslöschung der Armenier“. Aus Angst, ihre Heimat und ihre Identität zu verlieren, gingen am Sonntag Tausende Armenier vor dem Sitz der Europäischen Union in Brüssel auf die Straßen.

Die Demonstranten warfen der EU vor, wegen Gaslieferungen aus Aserbaidschan die Augen vor dem Leid der Armenier zu verschließen. „Verkaufe 2000 Jahre armenische Zivilisation gegen aserbaidschanisches Gas“, stand auf einem Plakat.

Armenier werfen Aserbaidschan „ethnische Säuberung“ in Bergkarabach vor

Zu der Kundgebung im Europaviertel der belgischen Hauptstadt kamen Exil-Armenier aus zahlreichen europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Die Organisatoren, die die Zahl der Demonstranten mit 10.000 angaben, werfen Aserbaidschan eine „ethnische Säuberung“ in Bergkarabach vor. In ihrem Aufruf hatten sie die Europäische Union zu einer „internationalen und humanitären Präsenz in Armenien“ gedrängt und Sanktionen gegen Aserbaidschan gefordert.

Nach der Niederlage pro-armenischer Kräfte gegen Aserbaidschan hatten die Behörden des mehrheitlich von Armeniern bewohnten Bergkarabachs am Donnerstag die Auflösung der selbsternannten Republik verkündet.