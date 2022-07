Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katharina Dröge, hält eine längere Laufzeit der Atomkraftwerke wegen drohender Gasengpässe nicht für notwendig. „Wir brauchen Atomkraftwerke schlichtweg nicht“, sagte sie am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“. Atomkraftwerke könnten nur maximal ein Prozent des Erdgasverbrauchs ersetzen. Forderungen der Union nach einer Akw-Laufzeitverlängerung seien deshalb eine „Ablenkungsdebatte“.

Atomkraftwerke könnten nur Gaskraftwerke, die in der Stromproduktion aktiv sind, ersetzten, sagte Dröge. Das könnten jedoch Kohlekraftwerke auch. „Wir haben ein Problem bei Wärme, die Atomkraftwerke stellen aber nun mal Strom her“, sagte die Grünen-Politikerin. Es müsse deshalb über Energieeinsparungen und -effizienz geredet werden. Darüber wolle die Union aber nicht so gerne reden.

Die verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland müssen nach geltendem Atomrecht spätestens Ende Dezember vom Netz gehen. Vor dem Hintergrund der reduzierten Gaslieferungen aus Russland und möglicher Engpässe bei der Versorgung bereitet die Regierung derzeit vor, mehr Kohle zu verstromen. Die Akw-Laufzeitverlängerung lehnen SPD und Grüne ab - aus der FDP dagegen kommt auch Zustimmung.

Das EU-Parlament in Straßburg hat unterdessen der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Einstufung von Atomenergie als nachhaltig, also klimafreundlich und förderungswürdig, zugestimmt. Die Entscheidung ist auch für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein Sieg. Frankreich will in den kommenden Jahren 14 neue Atomkraftwerke bauen.