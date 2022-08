Etwa 13 Prozent des Stroms wird hierzulande noch aus Gas gewonnen. Doch Russland liefert weniger Gas nach Deutschland, das Land Berlin und der Bund sparen deswegen weiter Energie und stellen nachts die Beleuchtung an insgesamt 200 Sehenswürdigkeiten, öffentlichen Gebäuden und Denkmälern nach und nach ab.

Die Lichter am Dom, an der Marienkirche, am Lustgarten, Zeughaus, Alten Palais, am Reiterstandbild und an der Siegessäule gehen mit Einbruch der Dunkelheit nicht mehr an. Zuletzt kam das Rote Rathaus hinzu, wo nachts nur noch die Flaggenbeleuchtung an ist. Der Bundestag verordnete sich selbst ein Energiesparprogramm: Die Kuppel des Reichstagsgebäudes wird in der Nacht nicht mehr beleuchtet. Die Beleuchtung der Flure, Eingangsbereiche und Treppenhäuser im Reichstagsgebäude sowie des Plenarsaals soll reduziert werden.

Strom sparen in Berlin: Wird die Weihnachtsbeleuchtung abgestellt?

Wie die Zeitung B.Z. unter Berufung auf Senatskreise berichtet, prüft Berlin angeblich, die Weihnachtsbeleuchtung im Dezember nicht mehr anzustellen. Entschieden ist aber noch nichts. Nach Recherchen der Berliner Zeitung untersucht der Senat bis zum 16. August, wo im öffentlichen Bereich noch Strom gespart werden kann. Die Weihnachtsbeleuchtung ist demnach noch kein Thema für ein mögliches Sparprogramm.