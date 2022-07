Im Keller der Stadtteilschule am Norderschulweg in Finkenwerder, Hamburg, kam es am Mittwochmorgen gegen 3.40 Uhr zu einer Gasexplosion. Anwohner alarmierten nach einem lauten Knall die Feuerwehr. Wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagedienstes der MOPO bestätigte, brach anschließend ein Brand im Verwaltungstrakt der Schule aus.

Vor Ort erwartete die Rettungskräfte ein Großbrand – die Feuerwehr konnte allerdings ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Nach Feuerwehrangaben kam es noch zu weiteren kleinen Explosionen im Keller.

Kurz vor der Zeugnisvergabe: Gasexplosion in Hamburger Schule https://t.co/aCV55lZNk6 pic.twitter.com/zxbw5tecSM — BILD BUZZ (@bildbuzz) July 6, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Das Büro des Schulleiters wurde durch den Brand zerstört, auch Lehrerzimmer im Verwaltungstrakt wurden stark beschädigt. Das Gebäude ist in Teilen eingestürzt. Die Arbeiten der Feuerwehr dauern zur Stunde noch an. Derzeit ist unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Das LKA hat die Ermittlungen aufgenommen.