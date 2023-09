In Berlin-Charlottenburg ist es am frühen Mittwochabend zu einer Gasexplosion gekommen. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, war sie mit 62 Kräften in einem Haus der Leibnizstraße im Einsatz. Demnach hatte es gegen 18.25 Uhr einen lauten Knall in einer Wohnung in der zweiten Etage eines sechsgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes gegeben. Kurz darauf brach ein Feuer aus.

Die Bewohner konnten sich den Angaben zufolge selbst in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde. Der Mieter der Wohnung war zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause. Die Wucht der Explosion war so gewaltig, dass die Balkontür zerstört wurde und Fenster zersprangen. Die Feuerwehr konnte die draus resultierenden Flammen rasch löschen. Das Gebäude wurde anschließend belüftet.

62 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit in der Leibnizstraße. Dort kam es zu einer Gasexplosion. Morris Pudwell

Nach ersten Informationen der Feuerwehr könnte es sich um eine defekte Gastherme handeln. Die Bauaufsicht sollte sich die Brandstelle noch am Abend ansehen, um zu klären, ob das Haus weiterhin bewohnbar ist. Die Leibnizstraße und die Kantstraße sind derzeit stadteinwärts gesperrt.