Gasleitung in Staaken beschädigt: Evakuierung nötig

Berlin -An einer Baustelle am Brunsbütteler Damm im Berliner Ortsteil Staaken ist eine Gasleitung beschädigt worden. „Wir haben einen bestätigten Gasaustritt an einer Hochdruckleitung“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch. Fachleute des Gasversorgers Gasag und der Feuerwehr seien vor Ort, um den Schaden zu reparieren. Dies könne mehrere Stunden dauern.

Laut Feuerwehr wurde ein Umkreis von 100 Metern um die Stelle des Gasaustritts zum Gefahrenbereich erklärt. Etliche Wohngebäude und ein Supermarkt innerhalb dieses Bereichs würden evakuiert. Der Brunsbütteler Damm sei komplett gesperrt. Etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort.