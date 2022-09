Die Saunen der Berliner Bäderbetriebe bleiben in diesem Herbst geschlossen. Die Entscheidung sei eine „Reaktion auf die drohende Gasmangellage“, teilten die Bäderbetriebe am Freitag mit. Man habe sich in Abstimmung mit der Senatsinnenverwaltung zu diesem Schritt entschieden. „Damit reagieren die Berliner Bäderbetriebe auf die drohende Gasmangellage und die Maßgabe, möglichst viel fossile Energie einzusparen“, sagte Sprecherin Claudia Blankennagel. Man bitte die Kunden um Verständnis.

Bereits im Frühjahr hatten die Berliner Bäder-Betriebe erste Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs ergriffen. Das Wasser in den Sommerbädern wurde zunächst nur noch auf 24 Grad erwärmt, seit August überhaupt nicht mehr. Eine Ausnahme bildeten die Bäder mit Solaranlagen. In den Hallenbädern beträgt die Wassertemperatur seit Öffnung im August/ September 26 Grad. Ausgenommen davon sind Therapiebecken, hier ist es wärmer.