Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat an Politik und Gesellschaft appelliert, sich nicht von Angst leiten zu lassen. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sagte Gauck am Sonntagabend im ZDF-„heute journal“, der russische Präsident Wladimir Putin preise die Angst der Deutschen in seine Planung ein. „Das ist ein Element seiner Kriegsführung, und deshalb brauchen wir eine nüchterne Bewertung seiner Drohungen und eine ganz klare Erkenntnis, dass Angst kleine Augen macht, uns in die Flucht treibt. Und Flucht ist das, was wir uns nicht leisten können.“

Da ist ein Land überfallen worden. „Wir haben diesem Land beizustehen - nicht nur, weil es moralisch ist, sondern auch deshalb, weil die da unsere Interessen vertreten“, sagte Gauck mit Blick auf die Ukraine. Letztlich würden dort unsere Freiheit und Demokratie angegriffen.

Gauck: Deutschland braucht eine Regierung, die entschlossen ist

Ängste ließen sich nicht wegzaubern, „aber man kann sie zähmen“, sagte der frühere Bundespräsident. „Und man kann so etwas wie Mut und Entschlossenheit fassen.“ Daran erinnere auch der Tag der Deutschen Einheit. Die Bundesrepublik Deutschland habe in ihrer Geschichte tiefe Täler überwunden. „Das gelingt natürlich besonders gut, wenn wir eine Regierung haben, die entschlossen ist, die ihre Entschlossenheit zeigt und die der Bevölkerung erklärt, was genau jetzt geschieht.“

Bezogen auf die hohen Energiepreise heiße dies, dass die Regierung sage, welche Personengruppen, welche Teile der Industrie und des Handwerks unterstützt werden sollten, meinte er.