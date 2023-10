Hamas erklärt Israel den Krieg: Massive Raketenangriffe, Kämpfer dringen ins Land ein und nehmen Geiseln

Bei massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen sind am Samstag in Israel eine Frau getötet und 15 Menschen verletzt worden. Israelischen Medienberichten zufolge sind militante Palästinenser in den Süden Israels eingedrungen und halten Zivilisten in der Stadt Ofakim als Geiseln fest.

Wie die israelische Tageszeitung Ha'aretz berichtet, benutzten Hamas-Kämpfer Gleitschirme und durchbrachen Tore, die von der israelischen Armee nahe der Grenze zum Gazastreifen benutzt werden, um nach Israel einzudringen. Anwohner berichteten und nahmen Videos auf, auf denen andere zu Fuß in der südlichen Stadt Sderot unterwegs waren. Eine weitere Videoaufzeichnung zeigte einen Wagen mit bewaffneten Männern.

Hamas/Gazan militants entered the cities of Sderot and Ofakim (at least 4 locations) and shot citizens, residents. pic.twitter.com/m7q73rdNBf — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 7, 2023

Berichten zufolge drangen Terroristen in eine israelische Polizeistation in Sderot ein. Dort finde eine Schießerei statt, sagte ein Polizeibeamter gegenüber israelischen Medien. Bewohner israelischer Gemeinden in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen bestätigten, dass es zu Schusswechseln zwischen israelischen Streitkräften und bewaffneten Männern kommt.

Israel: Reservisten mobilisiert, Flugzeuge greifen Ziele im Gazastreifen an

Israelische Flugzeuge greifen bereits Ziele im Gazastreifen an, der Verteidigungsminister des Landes hat die Mobilisierung von Reservisten genehmigt.



Zuvor teilte Rettungsdienst Magen David Adom mit, eine etwa 60 Jahre alte Frau sei bei einem direkten Treffer nahe Gedera tödlich verletzt worden. Zwei Menschen hätten bei den Angriffen aus Gaza schwere Verletzungen erlitten. Laut Rettungsdienst wurden weitere Menschen im Süden und in der Küstenebene in Krankenhäuser gebracht.

Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der islamistischen Hamas, haben am frühen Samstagmorgen den Beginn einer „Militäroperation“ gegen Israel erklärt. Ihr Chef Mohammed Deif behauptete, dass bisher 5000 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden seien. Der Islamische Dschihad kündigte an, dass seine Mitglieder ebenfalls an der Operation beteiligt sind.