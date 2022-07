Der Energieriese Gazprom hat nach eigenen Angaben die Gaslieferungen nach Lettland eingestellt. Das Unternehmen verkündete den überraschenden Exportstopp am Samstag über den Online-Dienst Telegram und verwies dabei auf „Verstöße gegen die Bedingungen für die Gasentnahme“. Details zu den Verstößen nannte der russische Staatskonzern nicht.

Die Regierung in Lettland hatte zuletzt erklärt, dass das baltische EU-Land von Januar 2023 an komplett auf den Import von russischem Gas verzichten wolle. Das gilt vor allem als eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im vergangenen Jahr kaufte Lettland noch etwa 90 Prozent seines Gases bei Russland.

Gazprom hatte in den vergangenen Wochen auch die Lieferungen nach Deutschland über die Leitung Nord Stream 1 stark gedrosselt. Am Mittwoch kündigte der Konzern an, die Liefermenge über die Ostsee-Pipeline erneut zu halbieren. Damit wird die Kapazität der Pipeline nur noch zu 20 Prozent genutzt. Gazprom führte technische Gründe für die Drosselung an, die EU-Staaten sehen diese hingegen als Reaktion auf westliche Sanktionen gegen Russland.