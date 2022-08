Der israelische TV-Magier Uri Geller hat Wladimir Putin in einem öffentlichen Brief vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. Er werde „jedes einzelne Molekül seiner Gedankenkraft verwenden“, um den russischen Präsidenten von dem Einsatz nuklearer Waffen abzuhalten, verkündete der selbst ernannte Hellseher in dem auf Twitter veröffentlichten Schreiben.

Ähnlich wie einst in seinen Fernsehshows rief Geller auch das Twitter-Publikum zur mentalen Unterstützung seines Vorhabens auf – wobei in diesem Fall Atomraketen statt Löffel ins Visier genommen werden. „Stellen Sie sich ein strahlendes energetisches Kraftfeld vor, wie ein schillerndes goldenes Schild am Himmel“, schrieb Geller, der den Anspruch erhebt, übersinnliche Kräfte zu besitzen.

Angesichts dieser telepathischen Kriegsführung müsse sich selbst der russische Präsident geschlagen geben, dessen Atomraketen der 75-jährige Magier „ablenken und auf ihn zurückfeuern“ wolle.

Brexit: Geller wollte Großbritanniens Austritt aus der EU stoppen

Putin ist nicht der erste Staatschef, der sich mit mahnenden Worten des TV-Magiers konfrontiert sieht. Wie der Guardian berichtete, hatte Geller 2019 verkündet, kraft seiner telepathischen Fähigkeiten den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union stoppen zu wollen.

„Ich liebe Sie sehr“, schrieb Geller an die damalige Premierministerin Theresa May, „aber ich werde Ihnen nicht erlauben, Großbritannien in den Brexit zu führen – und glauben sie mir, ich bin in der Lage dies zu tun.“ Gelungen ist dieses Unterfangen letztlich bekanntermaßen nicht – doch nur wenige Monate nach Erhalt Gellers Warnung verkündete die Regierungschefin ihren Rücktritt. Zufall?