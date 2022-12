Gebäude nach Platzen des Aquariums nicht einsturzgefährdet Nach dem Platzen des riesigen Aquariums in Berlin ist das Gebäude am Freitagabend an den Eigentümer übergeben worden. „Es ist nicht einsturzgefährdet“, sagte... dpa

ARCHIV - Blick auf den AquaDom im Sea Life, das größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt. picture alliance / dpa

Berlin -Nach dem Platzen des riesigen Aquariums in Berlin ist das Gebäude am Freitagabend an den Eigentümer übergeben worden. „Es ist nicht einsturzgefährdet“, sagte Fabian Hellbusch, Sprecher des Gebäudeeigentümers Union Investment, am Samstagmorgen. Bautechnische Untersuchungen fänden aber weiterhin statt. Zuvor hatte der RBB berichtet.