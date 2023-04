Gebäudeeinsturz in Marseille: Menschen unter Trümmern? Mitten in der Nacht stürzt in Marseille ein Haus ein. Stunden später versucht die Feuerwehr noch immer, Menschen aus dem Geröll zu retten. Das Problem: Unter... dpa

dpatopbilder - Rettungskräfte an der Unglücksstelle in der französischen Hafenstadt Marseille. Nicolas Tucat/AFP/dpa

Marseille -Nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Marseiller Innenstadt suchen Einsatzkräfte unter Hochdruck nach Menschen unter den Trümmern. Doch ein Feuer mehrere Meter unter dem Geröll erschwert die Rettungsarbeiten erheblich. Frankreichs Innenminister Geráld Darmanin sagte am Sonntag in der südfranzösischen Hafenstadt: „Wir denken, dass zwischen vier und zehn Personen unter den Trümmern sind.“ Etwa 30 Häuser seien sicherheitshalber evakuiert worden. Nach ersten Informationen wurden mindestens fünf Menschen beim Einsturz verletzt. Medienberichten zufolge waren sie in einem benachbarten Gebäude.