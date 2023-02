Nach Geburt im Neuköllner Sozialamt: Stadtrat will Mutter helfen Eine Frau brachte Dienstag ihr Kind im Sozialamt Neukölln zur Welt. Der Stadtrat will die von Wohnungslosigkeit bedrohte Mutter nun besonders unterstützen. dpa

Falko Liecke (CDU), Gesundheitsstadtrat in Neukölln. Berliner Zeitung/Sabine Gudath

Berlin -Eine Mutter hat am Dienstagvormittag im Sozialamt in Berlin-Neukölln ein Kind zur Welt gebracht - und bekommt nun besondere Hilfe vom Amt. Der zuständige Stadtrat, Falko Liecke (CDU), will nun das persönliche Gespräch zu der Frau suchen. Das Amt wolle der Frau zudem etwas Praktisches für das Baby schenken.