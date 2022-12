Der Terroranschlag am Breitscheidplatz jährte sich am Montag zum sechsten Mal. Kurz danach platzte ein Wasserrohr in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Gedenken an Anschlagsopfer: Rohrbruch in Berliner Gedächtniskirche

Die Feuerwehr an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin

Nur wenige Stunden nach der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Breitscheidplatz-Attentats ist in der Berliner Gedächtniskirche ein Wasserrohr geplatzt.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem RBB sagte, ist eine Fernwärmeleitung in der ersten offenen Zwischenebene havariert. Es kam zu einem „geringen Wasserschaden“ im Foyer und im Ausstellungsraum der Kirche sowie zu einem „erheblichen Schaden“ im angrenzenden Souvenirshop. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Berlin war mit 20 Kräften vor Ort.

Am 19. Dezember 2016 war ein islamistischer Terrorist in einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Durch die Tat starben insgesamt 13 Menschen, einer von ihnen Jahre später an den Folgen. Etwa 70 Menschen wurden verletzt, manche von ihnen schwer. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.