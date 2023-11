Zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht sind in Berlin mehrere Versammlungen geplant. Vielerorts soll mit größeren und kleineren Gedenkveranstaltungen an die Opfer der Pogrome der Nazis gegen die jüdische Bevölkerung erinnert werden.



In ganz Deutschland brannten in der Nacht des 9. Novembers 1938 Synagogen, es wurden Geschäfte geplündert und zerstört, Jüdinnen und Juden wurden misshandelt, willkürlich verhaftet und ermordet.

Das ist in Berlin zum 9. November geplant: Charlottenburg-Wilmersdorf: Mahnwache 9. November Pogromnacht Erinnerung, Fasanenstraße, 16 bis 18 Uhr

Charlottenburg-Wilmersdorf: Mahnwache im Gedenken an die Reichsprogromnacht. Für jüdisches Leben in Berlin einstehen, Savignyplatz, 17 bis 19 Uhr

Charlottenburg-Wilmersdorf: Gedenken an die Reichspogromnacht am 9.11., Adenauerplatz, 18 bis 23 Uhr

Charlottenburg-Wilmersdorf: Mahnwache zum Jahrestag der Novemberpogrome, Wittenbergplatz, 18.30 bis 19.30 Uhr

Tempelhof-Schöneberg: Gedenkweg anlässlich des 85. Jahrestages der Novemberpogrome am 9. November 1938, Winterfeldtplatz – Wittenbergplatz – Joachimsthaler Platz – Fasanenstr., 16 bis 18 Uhr

Tempelhof-Schöneberg: Gedenken an die Schändung der Synagoge des israelitischen Religionsvereins Neutempelhof in der Mussehlstraße 22 beim Novemberpogrom vor 85 Jahren, Mussehlstr. 22, 18 bis 18.45 Uhr

Tempelhof-Schöneberg: Nie wieder ist jetzt! Lichterkette am 09. November in Friedenau. Breslauer Platz - Hedwigstr. – Sponholzstr. – S-Bhf. Friedenau Unterführung – Dürerplatz – Rembrandtstr. – Rembrandtstr./Menzelstr. 19.30 bis 20.3o Uhr

Grunewald: Schülergedenkveranstaltung zur Pogromnacht des 9. November 1938: gegen Rassismus, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit, Erdener Str./ Königsallee - über Erdener Str. und Trabener Str. - Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Brunewald (AK), 16.30 bis 17.30 Uhr

Neukölln: Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht, Sonnenallee 181-189, 17.30 bis 19 Uhr

Moabit : 9. November Gedenkdemo zum Jahrestag der antisemitischen Novemberpogrome 1938, Mahnmal Levetzovstr. – Gotzkowskystr. – Turmstr. – Lübeckerstr. – Birkenstr. – an der Pulitzbrücke – Deportationsmahnmal Pulitzbrücke, 18 bis 19.30 Uhr

Lichtenberg: Pogromgedenken – Gottesdienst zum Gedenken an den 9. November 1938, Weselstr. 6, 19.30 bis 21 Uhr

Mitte: Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht, Sophienkirche (AP)- Sophienstraße – Große Hamburger Str. – Auguststr. – Tucholskystr. – Oranienburger Str., – Krausnickstr. – Große Hamburger Str. – Mahnmal Alter jüdischer Friedhof (EP) +ALT+ Große Hamburger Str. 31 (vor der Sophienkirche) - Große Hamburger Str. - Auguststr. – Tucholskystr. – Oranienburger Str. – Krausnickstr. – Große Hamburger Str. 27 (Alter jüdischer Friedhof), 19.30 bis 21.30 Uhr

Die Polizeibehörden nehmen am Donnerstag jüdische Einrichtungen noch stärker in den Fokus als angesichts der Entwicklung in Nahost ohnehin schon. In einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zu Schutzvorkehrungen an diesem Donnerstag verwiesen mehrere Landesinnenministerien darauf, dass diese bereits nach dem Terrorüberfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober erhöht wurden.

Die örtlichen Polizeistellen seien sich aber der besonderen Bedeutung des 9. November bewusst und stünden in engem Kontakt mit den jüdischen Gemeinden und anderen Einrichtungen. Zu Details der Schutzkonzepte hielten sich die Ministerien bedeckt.