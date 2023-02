Gedenkveranstaltung für Erdbebenopfer: Steinmeier erwartet Zwei Wochen nach den katastrophalen Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit Zehntausenden Toten wollen die Menschen in Berlin heute der Opfer gede... dpa

Berlin -Zwei Wochen nach den katastrophalen Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit Zehntausenden Toten wollen die Menschen in Berlin heute der Opfer gedenken. Bei der Gedenkveranstaltung am Brandenburger Tor soll auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede halten, wie die Türkische Gemeinde in Deutschland mitteilte. Gemeinsam mit dem Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine wolle man ein Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität setzen. Am 6. Februar hatte ein Beben der Stärke 7,7 die Südosttürkei erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Die Zahl der bestätigten Toten in der Türkei und Syrien steigt immer noch. Zehntausende wurden verletzt.