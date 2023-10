Das französische Innenministerium bereitet in Abstimmung mit den russischen Behörden die Abschiebung von 39 russischen Staatsbürgern vor, die wegen des Verdachts auf Radikalisierung in Präventivhaft genommen wurden.



Gegenüber dem privaten Radiosender RMC sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin, dass etwa 60 Personen russischer Herkunft wegen des Verdachts auf Radikalisierung im Visier der Behörden stünden. „Wir haben eine Liste mit 39 russischen Staatsbürgern erstellt, die wir besonders beobachten und bei denen wir eine Radikalisierung vermuten. Diese Liste haben wir den russischen Behörden letzte Woche vorgelegt“, so der Minister. Diese seien von den russischen Behörden „identifiziert“ worden, und „wir werden den Weg der Ausweisung einschlagen“, präzisierte Darmanin.

In Frankreich gilt seit einem islamistisch motivierten Anschlag auf einen Lehrer in Arras die höchste von drei Alarmstufen. In der vergangenen Woche hatte es insgesamt 70 Fehlalarme an französischen Flughäfen gegeben. Auch das Pariser Louvre-Museum und das Schloss von Versailles wurden mehrfach nach Drohungen geräumt.



Nach Angaben von Verkehrsminister Clément Beaune stammten die meisten von einer einzigen E-Mail-Adresse, deren Spur in die Schweiz führe. In 60 Fällen werde ermittelt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch Listen von „straffälligen Ausländern“, die abgeschoben werden

Seit dem Anschlag vom 13. Oktober postet Darmanin auf dem Kurznachrichtendienst X regelmäßig die Namen von „gefährlichen Ausländern“, die aus Frankreich abgeschoben wurden. „Gestern, am Sonntag, den 29. Oktober, wurden acht ausländische Straftäter und/oder radikalisierte Ausländer aus dem Land verwiesen“, heißt es in diesem Beitrag von Montagmorgen. „D.M.N., 41 Jahre alt, ist der Polizei wegen Vergewaltigung mit vorgehaltener Waffe bekannt. Er wurde im Abschiebegefängnis Mesnil-Amelot untergebracht und gestern in sein Heimatland zurückgeschickt.“

[THREAD]

Hier, dimanche 29 octobre, 8 étrangers délinquants et/ou radicalisés ont été renvoyés du territoire national.

Parmi eux



D.M.N., 41 ans, connu des services de police pour viol sous la menace d’une arme. Placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, il a… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 30, 2023

„Wir müssen straffällige Ausländer ausweisen“, sagte er im Interview am Montagmorgen und kündigte an, er werde weiterhin täglich eine Liste der abgeschobenen Personen veröffentlichen.



„Seit einigen Wochen höre ich, dass wir gefährliche Ausländer nicht aus dem Land ausweisen würden. Diese Woche habe ich 92 Personen ausgewiesen. Ich möchte unsere französischen Mitbürger noch einmal darauf hinweisen, dass ich beschlossen habe, von nun an jeden Tag die Anzahl der Personen, die wir ausweisen, in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen“, so Darmanin. (mit AFP)