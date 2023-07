Eine Gesichtsmaske mit Schlitzen, die nur Augen, Mund und Nase unbedeckt lässt: Der „Facekini“ erlebt im Sommer der Rekordhitze ein Comeback an chinesischen Stränden und Schwimmbädern.

In der Hauptstadt Peking und an der Küste von Qingdao ist dieses für westliche Standards ungewohnte Kleidungsstück bereits seit einigen Jahren bekannt. Wie in anderen asiatischen Ländern vermeiden vor allem Frauen die Sonnenbräune – da diese nicht als „schön“ gilt.

Doch in diesem Jahr geht es weniger um Schönheitsideale, sondern darum, die Haut vor gefährlichen Sonnenstrahlen zu schützen. Mit der Hitzewelle, von der China in den vergangenen Wochen betroffen war, hat sich das Accessoire für viele Menschen – auch Männer – als unverzichtbar erwiesen und ist mittlerweile auch in chinesischen Städten immer häufiger zu sehen.

Der Begriff Facekini war vor einigen Jahren geprägt worden, um eine Art Badekappe zu beschreiben, die fast den gesamten Kopf bedeckt. Einem Bericht des chinesischen Staatsfernsehens zufolge sei nun aufgrund der außerordentlichen Hitze eine aktualisierte Version des Facekini aus synthetischen Stoffen wie Nylon und Polyester zum Verkaufshit geworden, die ebenfalls das gesamte Gesicht bedeckt, teilweise sind die Vollgesichtsmasken mit einer Blende über die Augenpartie versehen, um unerwünschtes Sonnenlicht abzuhalten.

Die Verkäufe seien in diesem Jahr um 30 Prozent gestiegen, berichten chinesische Verkäufer auch gegenüber ausländischen Medien.

Hitzewellen in China: 2023 ist bisher Rekordjahr

China wird seit Wochen von sengenden Hitzewellen heimgesucht, die nach Angaben der Behörden bereits zu Beginn des Jahres eingesetzt haben und extremer sind als in den Vorjahren.

In der vergangenen Woche teilten die chinesischen Behörden mit, dass das Land den eigenen Rekord für die Anzahl der heißen Tage innerhalb sechs Monate gebrochen habe. Die Temperaturen stiegen demnach auf über 40 Grad Celsius an. In der nordwestlichen Region Xinjiang zeigte das Thermometer im Dorf Sanbao sogar 52 Grad an.