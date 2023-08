Der AfD-Vorstand lässt nach Berichten über Ungereimtheiten die Lebensläufe der Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr überprüfen. Wie die Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel am Montag mitteilten, müssen alle 35 gewählten Kandidaten bis zum 11. September Nachweise zu ihren Angaben zu Berufsausbildung und Studienabschlüssen vorlegen. Ziel sei es, „Transparenz, Vertrauen und Glaubwürdigkeit“ in den Auswahlprozess zu wahren.

Der AfD-Bundesvorstand beauftragte einen bei der Europawahlversammlung Anfang August in Magdeburg bestimmten Vertrauensmann und seinen Stellvertreter damit, die Nachweise einzufordern, wie es von der Partei weiter hieß. Dies gelte auch für Angaben, die von den Kandidaten bei ihrer Vorstellung am Rednerpult zu Berufsausbildung oder Studienabschluss gemacht worden seien. Die Vertrauensleute sollen die Ergebnisse der Unterlagenprüfung dann bei der nächsten Präsidiumssitzung des Bundesvorstands am 18. September vortragen.

Recherchen des Portals t-online hatten ergeben, dass der auf Platz 10 der Europaliste gesetzte Kandidat Arno Bausemer aus Sachsen-Anhalt zahlreiche falsche Angaben in seiner Bewerbung um die Kandidatur gemacht haben soll. Weitere Zweifel hegen Parteimitglieder auch am Studienabschluss der Kandidatin Mary Khan-Hohloch, die auf Platz 14 gesetzt wurde.

Parteitag: AfD stellt 35 Kandidaten für die Europawahl auf

Für die Europawahl hatte die AfD in einem aufwändigen Parteitagsverfahren insgesamt 35 Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Unklar blieb am Montag, was mit Kandidierenden geschieht, bei denen die Überprüfung Ungereimtheiten im Lebenslauf bestätigt.

Beim Kandidaten Bausemer ergaben die Recherchen von t-online, dass seine Behauptung, über viele Jahre als „Geschäftsführer“ eines landwirtschaftlichen Betriebs gearbeitet zu haben, falsch ist. Zudem habe Bausemer – anders als von ihm selbst behauptet – keine abgeschlossene journalistische Ausbildung nachzuweisen.

Bausemers Landesverband Sachsen-Anhalt stellte sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe hinter den Kandidaten. Anhaltende Zweifel gibt es auch an den Angaben der Europakandidatin Khan-Hohloch, ein Studium absolviert zu haben.

An Teilen der Basis sorgen diese Ungereimtheiten für Unruhe – es besteht die Sorge, die Partei könnte bei der Kandidatenaufstellung auf Hochstapler hereingefallen sein. Die Pressestelle der AfD-Bundespartei ließ am Montag zwei AFP-Anfragen mit Bitte um Stellungnahme zunächst unbeantwortet.