Schilder mit der Aufschrift „Vorsicht Haie“ stehen seit kurzem am Ufer des Plötzensees in Berlin-Wedding. Leben an dem beliebten Badesee tatsächlich gefährliche Haie? Natürlich nicht.

Wer sich die Schilder genauer anschaut, erfährt, dass es um eine Kampagne für den Umweltschutz geht: „Dem Plötzensee geht es gar nicht gut. Es sind aber keine Haie, sondern Menschen, die dem Gewässer zusetzen. Menschen vertreiben die Tiere, die dort leben, brüten, rasten und fressen“, steht da geschrieben.

Plötzensee: Badegäste machen das Ufer kaputt, vertreiben die Tiere

Konkret möchte das Bezirksamt Mitte mit der Aktion erreichen, dass nur am Strandbad gebadet wird und nicht wild am Ufer. Und dass Warnschilder, die auf den Schutz der Uferzone hinweisen, beachtet und nicht missachtet werden.

Dem #Plötzensee geht es nicht gut. Es sind aber keine Haie, sondern Menschen, die dem Gewässer zusetzen. 🦈Menschen vertreiben, egal wie vorsichtig sie sind, die Tiere, die dort leben, brüten und fressen. Das Ökosystem wird langsam zerstört. Mehr Infos ➡️https://t.co/egDMBlwovq pic.twitter.com/lV1k6hDzAz — Bezirksamt Mitte (@BA_Mitte_Berlin) July 1, 2022

Wildbaden schade den Pflanzen und Tieren rund um den See und im See, so die Begründung des Bezirksamts. Wenn immer weniger Tiere vom Plötzensee vertrieben werden, drohe das Okö-System zu kippen. Und das könnte das Ende des Gewässers bedeuten. Ein ähnliches Problem gibt es auch am Weißen See in Pankow. Auch hier ist Baden in der Uferzone untersagt.

Schutz des Plötzensees: Ein Verbot allein hilft nicht

„Die Aktion soll vor allem eins: Aufmerksamkeit erregen. Wir möchten das Bewusstsein der Badenden schärfen, die Hintergründe erklären und deutlich machen, wie wichtig der Schutz von Flora und Fauna an dieser so schönen Stelle ist“, heißt es vom Bezirksamt. Und weiter: „Ein Verbot allein hilft hier nicht weiter, wir müssen auch aufklären!“

Die Aktion kommt auf Social Media gut an, aber bei den Anwohnern am Plötzensee offenbar nicht: Etliche Schilder wurden schon abgerissen und landeten im Papierkorb.