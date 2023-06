Gefahrgut-Transporter kippt um: 58-jähriger Fahrer verletzt

Hohenleipisch -Beim Unfall eines Gefahrgut-Lastwagens in Südbrandenburg ist der 58 Jahre alte Fahrer verletzt worden. Der Tanklaster sei am Samstag auf der Landesstraße 62 zwischen Hohenleipisch und Gorden-Staupitz (Elbe-Elster) in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, berichtete die Polizeidirektion Süd am Sonntag. Die Sattelzugmaschine prallte in die Leitplanke und gegen mehrere Bäume und stürzte dann in voller Länge auf die Seite. Der verletzte Fahrer sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei.

Der Transporter hatte flüssiges Autogas geladen. Glücklicherweise habe der Tank dicht gehalten, so die Polizei. Lediglich aus dem Tank der Zugmaschine lief Diesel aus. Mit der Umladung des Autogases und der Bergung des Transporters wurde ein Spezialunternehmen beauftragt. Die Straße blieb während der Bergung rund zehn Stunden lang gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.