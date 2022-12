In der Berliner Beiersdorf Manufaktur ist am Freitagabend ein flüssiger Gefahrstoff ausgelaufen. Es gab keine Verletzten.

Gefahrstoff in Charlottenburg ausgelaufen: Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehr wurde am Freitagabend zu einer technischen Hilfeleistung nach Berlin-Charlottenburg in die Franklinstraße alarmiert. In einem Gebäude trat ein flüssiger Gefahrstoff aus.

Die Maßnahmen der Einsatzkräfte erfolgten in besonderer Schutzausrüstung. Es bestand keine Gefahr für die Umgebung, niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr war mit 57 Einsatzkräfte tätig, teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit. Zur Ursache des Gefahrstoffaustritts ist derzeit noch nichts bekannt.

Wie ein Reporter von vor Ort mitteilte, fand der Einsatz bei einem Kosmetikhersteller auf dem Gelände der Beiersdorf Manufaktur statt. Später gab die Feuerwehr bekannt, dass eine größere Menge Desinfektionsmittel in einem Technikraum ausgetreten war. Mitarbeiter des Betriebs und Feuerwehr arbeiteten gemeinsam an der Eindämmung.