Gefahrstoff läuft in Schönefeld aus: Mehrere Feuerwehren im Großeinsatz

Am Mittwoch ist es kurz nach 20 Uhr auf einem Speditionsgelände an der Thomas-Dachser-Allee im brandenburgischen Schönefeld zu einem vermeintlichen Austritt von Gefahrstoffen gekommen. Der Vorfall ereignete sich an einem Lkw-Gespann, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Großeinsatz: Gebiet um Spedition für mehrere Stunden gesperrt

Nach einem Bericht von vor Ort waren die Feuerwehren Schönefeld sowie der umliegenden Gemeinden anschließend im Großeinsatz. Die Einsatzkräfte mussten den Gefahrstoff identifizieren und - sofern nötig - neutralisieren. Nach ersten Erkenntnissen soll eine größere Menge Flüssigkeit ausgetreten sein, die daraufhin ausgegast ist. Darunter versteht man, den Austritt von Gasen aus flüssigem oder festen Material.

Auf dem Gelände ist eine größere Menge von dem Gefahrstoff ausgelaufen. Morris Pudwell

Das Speditionsgelände und die umliegende Straße waren für mehrere Stunden voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, auch für die Bevölkerung bestand offenbar keine Gefahr. Zur Ursache und den Hintergründen des Gefahrstoffaustritts gibt es derzeit keine Informationen.