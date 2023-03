Gefälschte Smartphones: Razzia in Asiamarkt in Lichtenberg Begehrte Markenprodukte wie Luxus-Uhren, Handtaschen und auch bestimmte Handys und Tablets sind oft sehr teuer. Das nutzen Fälscher, die Kopien produzieren u... dpa

Berlin -Mit einer Razzia in einem riesigen Asiamarkt in Berlin-Lichtenberg ist die Polizei gegen mutmaßliche Markenfälscher und ihre Produkte vorgegangen. Polizisten und Zöllner durchsuchten am Mittwochvormittag viele Geschäfte in mehreren Hallen des großen Komplexes Dong Xuan Center, wie ein Polizeisprecher sagte. In den Geschäften sollen gefälschte Elektronik-Produkte vor allem von Apple wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, Uhren sowie Zubehör verkauft worden sein. Auch gefälschte E-Zigaretten sollen im Angebot gewesen sein.