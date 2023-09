In einem Interview mit der staatlichen Agentur Ukrinform, das wenige Stunden vor seiner Entlassung als ukrainischer Verteidigungsminister veröffentlicht wurde, gab Olexij Resnikow bekannt, wie viel Geld sein Land seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 an militärischer Hilfe aus dem Westen erhalten hat. „Wenn man heute alle Hilfspakete durchrechnet und bewertet, denke ich, dass wir während der groß angelegten Invasion bereits unter 100 Milliarden Dollar erhalten haben“, sagte Resnikow.

Auf die Frage des Journalisten, ob dieses Geld für Waffen bestimmt sei, antwortete Resnikow: „Es sind Waffen und militärische Ausrüstung. Wir haben etwa 100 Milliarden an Geld für verschiedene Waffen und Ausrüstungen, Munition, Granaten und Schüsse erhalten. Allein aus den Vereinigten Staaten erhielten wir mehr als 50 Milliarden, fast 60 Milliarden.“



Die Entlassung Reznikows erfolgt auf dem Höhepunkt einer Anti-Korruptionskampagne seitens der Regierung von Wolodymyr Selenskyj. Das Verteidigungsministerium selbst war in Skandale im Zusammenhang mit der Beschaffung von Ausrüstung für die Armee zu überhöhten Preisen verwickelt.

In dem Interview räumte der entlassene Minister ein, dass es Probleme mit Verträgen gegeben habe, die während des Kriegsrechts im Land unterzeichnet wurden. Der Anteil der problematischen Forderungen „beträgt jedoch nur 2,7 %“, erklärte er und präzisierte, dass damit Produkte gemeint sind, die „verspätet geliefert wurden oder von schlechter Qualität waren und ersetzt werden mussten“.

Am Montagmorgen hat Resnikow dem Parlament nach eigenen Angaben sein Rücktrittsschreiben eingereicht. „Ich habe mein Rücktrittsschreiben an den Präsidenten des ukrainischen Parlaments, Ruslan Stefantschuk, übergeben“, schrieb er in den Online-Diensten. Es sei ihm „eine Ehre“ gewesen, „dem ukrainischen Volk zu dienen und in den vergangenen 22 Monaten, der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine, für die (ukrainische Armee) zu arbeiten“. (mit AFP)