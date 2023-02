Geflohener Straftäter aus Sicherungsverwahrung verschwunden Bei der Suche nach dem geflohenen Straftäter aus der Sicherungsverwahrung hat die Polizei in Brandenburg bislang keine entscheidenden Hinweise erhalten. Dem ... dpa

ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Potsdam/Berlin -Bei der Suche nach dem geflohenen Straftäter aus der Sicherungsverwahrung hat die Polizei in Brandenburg bislang keine entscheidenden Hinweise erhalten. Dem 64-Jährigen, der in Brandenburg an der Havel untergebracht war, gelang am Mittwoch bei einem Toilettengang in einem Einkaufszentrum in der Berliner Innenstadt die Flucht. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei in Potsdam am Samstag sagte, werden eingehende Hinweise ausgewertet. Es gebe bislang keine „zielführenden Erkenntnisse“.