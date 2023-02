Geflüchteter saß entkräftet auf Hochsitz an einem Feld Die brandenburgische Polizei hat den geflüchteten Insassen der Sicherungsverwahrung am Dienstag auf einem Hochsitz an einem Feld nördlich der Stadt Nauen ent... dpa

Brandenburg an der Havel -Die brandenburgische Polizei hat den geflüchteten Insassen der Sicherungsverwahrung am Dienstag auf einem Hochsitz an einem Feld nördlich der Stadt Nauen entdeckt. Das teilte die Polizeidirektion West auf Nachfrage mit. Er sei entkräftet gewesen und daher in einem Rettungswagen untersucht worden. Ein Bürgerhinweis habe die Polizei auf die Spur zu dem Hochsitz gebracht.