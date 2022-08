Mit jeder Mutation wird es schwieriger für bestehende Impfstoffe zuverlässig gegen das Coronavirus zu schützen. Der Fund eines US-amerikanischen Forscherteams macht Hoffnung. Die Wissenschaftler geben an, einen Antikörper gefunden zu haben, der gegen alle bisherigen Varianten des Virus wirkt und womöglich als „Universal-Waffe“ gegen eine weitere Verbreitung des Coronavirus eingesetzt werden könnte.

In ihrer Studie mit Mäusen stellte das Forscherteam der University of Alabama fest, dass der getestete Antikörper mit der Kennung „1249A8“ erstaunlich gut gegen das Virus agierte. Er neutralisierte nicht nur den Corona-Wildtyp aus Wuhan, sondern auch seine Corona-Subtypen Beta, Gamma, Delta, Epsilon und Omikron. Sämtliche Viren waren demnach innerhalb von vier Tagen aus den Lungen der Tiere verschwunden.

Antikörper „1249A8“ dockt an unveränderlicher Stelle des Spike-Proteins an

Doch warum wirkt der Antikörper „1249A8“ so viel besser als andere Antikörper? Wie die Forschenden erklären, dockt er wohl an einer unveränderlichen Stelle des Spike-Proteins an. Alle bisherigen Corona-Varianten verfügen demnach über diese Stelle am Protein. Das Spike-Protein wird von den Coronaviren genutzt, um in menschliche Zellen einzudringen. Wenn es von Antikörpern besetzt ist, kann das Virus nicht angreifen. So könne der neu entdeckte „universelle“ Antikörper sämtliche Subtypen des Coronavirus bekämpfen.

Die Ergebnisse der neuen Studie könnten laut Ärzteblatt zu einer Entwicklung neuer universeller Antikörperpräparate führen. Diese könnten dann als Medikamente gegen das Virus eingesetzt werden.