In Tel Aviv hat nach jahrelanger Verzögerung die erste öffentliche Stadtbahn-Linie den Betrieb aufgenommen. Die rote Linie führt von Tel Avivs Vororten im Süden durch das Stadtzentrum in die Vororte im Osten der Stadt. Die Linie umfasst insgesamt 24 Kilometer und 34 Stationen, die Bahnen fahren mal oberirdisch und mal unterirdisch. Neben der roten Linie sollen bis 2034 auch eine grüne und eine lila Linie eröffnen. Unter anderem fährt die Stadtbahn auch durch die historische Hafenstadt Jaffa.

Die Bahnlinie eröffnet mit zwei Jahren Verspätung und acht Jahre nach Baubeginn. Insgesamt hat ihr Bau umgerechnet fast fünf Milliarden Euro verschlungen. Sie wird aber auch den Alltag von Millionen Menschen in Tel Aviv verändern. Schätzungen gehen davon aus, dass die Züge täglich etwa 234.000 Passagiere durch die Stadt bringen werden.

Tel Aviv: Am Sabbat stehen die Bahnen der roten Linie still

Die Eröffnung der Linie wurde breit diskutiert und sehnsüchtig erwartet. Denn in Tel Aviv gibt es wie in ganz Israel kaum öffentliche Verkehrsmittel und schon gar nicht solche, die auf Schienen fahren. Wie die Times of Israel berichtete, schlugen – trotzdem oder gerade deswegen – unmittelbar vor der Eröffnung der Bahnstrecke die Wellen noch einmal hoch. Denn die Bahnen der roten Linie stehen für einen Großteil des Sabbats still.

Der Sabbat beginnt am Freitagabend und geht bis Samstagabend. Am Samstagabend ist die Bahn nach Informationen der Times of Israel nur 45 Minuten in Betrieb – und damit kürzer als die Stadtbahn in Jerusalem. Auch die Busse in Tel Aviv verkehren samstags immerhin für mehrere Stunden.