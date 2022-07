Eine neue Studie bringt Wissenschaftler bei der Erforschung einer neuartigen Antibiotika-Klasse weiter. Dies geht aus einem Bericht von National Geographic hervor. Demnach ist ein Team um Volkhard Kempf, Mikrobiologe an der Goethe-Universität in Frankfurt, der Frage nachgegangen, wie genau Bakterien sich an Wirtszellen anheften.

Derzeit befindet sich die Forschung in einem ständigen Wettlauf gegen Bakterien. Diese können unter anderem mutieren und teilweise multiple Resistenzen aufbauen. Vor allem deshalb müssen immer neue Antibiotika entwickelt werden. Doch sobald diese auf den Markt kommen, entstehen schon wieder neue Resistenzen.

Da die Entwicklung herkömmlicher Antibiotika-Klassen stockt, setzen Teile der Wissenschaft auf neuartige Antibiotika-Klassen mit neuer Wirkweise. Die deutschen Forscher sind diesem Ansatz nun wohl einen wichtigen Schritt näher gekommen. Das Team beschäftigte sich dem Bericht zufolge eingehend mit dem Bakterium Bartonella henselae, dem Erreger der sogenannten Katzenkrankheit. Dabei findet die Übertragung vom Tier auf den Menschen statt.