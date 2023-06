DAS IST DIE LAGE IN DER UKRAINE AM FREITAG Präsident Selenskyj ruft zu internationalem Druck in der Atomfrage auf, um eine atomare Katastrophe zu verhindern.

auf, um eine atomare Katastrophe zu verhindern. Das ukrainische Militär meldet weitere Erfolge: Die russische Offensive gegen die Städte Kupiansk und Lyman sei erfolgreich abgewehrt worden.

Die russische Offensive gegen die Städte und sei erfolgreich abgewehrt worden. Rheinmetall will 20 weitere Schützenpanzer Marder noch in diesem Sommer an die Ukraine liefern.

will 20 weitere Schützenpanzer noch in diesem Sommer an die Ukraine liefern. Der Chef der IAEA, Rafael Grossi , besucht Russland, um über die Lage im Kernkraftwerk Saporischschja zu sprechen.

, besucht Russland, um über die Lage im Kernkraftwerk Saporischschja zu sprechen. Jewgeni Prigoschin, der Chef der Wagner-Gruppe, hat am Freitag erneut schwere Vorwürfe gegen die russische Regierung erhoben.

Wolfgang Thierse: Putin kann militärisch nicht besiegt werden

Russlands Präsident Wladimir Putin ist laut dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse (SPD) militärisch unbesiegbar. Die um Entspannung und Ausgleich mit Russland bemühte Politik werde daher noch gebraucht, heißt es in einem Beitrag Thierses in der in Oberursel erscheinenden Monatszeitschrift Publik-Forum (Ausgabe vom 23. Juni).

Zwar müsse es militärische Solidarität mit der Ukraine geben, schreibt der Sozialdemokrat. Er sei aber trotzig. Die Diplomatie müsse wieder zu ihrem Recht kommen, damit die Waffen möglichst bald schwiegen. Putin sei nicht gleich Russland. Russland bleibe ein gewichtiger Teil Europas und müsse spätestens nach Putin zur Perspektive einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur gehören. Wie man mit Putin wieder verlässliche Vereinbarungen treffen könne, wisse er aber nicht, schreibt Thierse.

Zwei Tote durch russischen Beschuss im Flutgebiet in Cherson gemeldet

In der südukrainischen Stadt Cherson sind laut dortigen Behörden mindestens zwei Mitarbeiter eines städtischen Transportunternehmens durch russischen Beschuss getötet worden. Vier weitere Menschen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, wie die Militärverwaltung auf Telegram berichtete. Die Hauptstadt des gleichnamigen Gebiets Cherson kämpft unter andauernden russischen Angriffen seit Wochen mit den Flutfolgen nach der Zerstörung des nahe gelegenen Kachowka-Staudamms.

Ukrainischer Naftogaz-Konzern verklagt Russland vor US-Gericht

Der ukrainische Gaskonzern Naftogaz will vor einem US-Gericht den Erhalt von zugesprochenen Entschädigungsgeldern in Milliardenhöhe durch Russland erwirken. „Da Russland die Gelder nicht freiwillig an Naftogaz gezahlt hat, werden wir alle verfügbaren Mechanismen nutzen, um diese Gelder zurückzuerhalten“, sagte Naftogaz-Chef Olexij Tschernyschow gemäß einer Mitteilung vom Freitag. Grundlage für die Klage ist das New Yorker Übereinkommen von 1958 zur Vollstreckung von ausländischen Schiedssprüchen auf dem Hoheitsgebiet anderer Staaten. Damit wolle Naftogaz die Einziehung russischen Eigentums zu eigenen Gunsten in den USA erwirken. Das Staatsunternehmen werde auch in anderen Ländern Klage einreichen.

Hintergrund ist eine Entscheidung des Ständigen Schiedsgerichtshofs in Den Haag vom vergangenen April. Dieser hatte Naftogaz für Verluste auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim fünf Milliarden US-Dollar (4,6 Milliarden Euro) zugesprochen. Dem ukrainischen Konzern brechen auf der Krim seit Jahren Einnahmen aus der Förderung von Erdgas und Erdöl weg.

Wagner-Chef Prigoschin:„ Das Militär täuscht die russische Gesellschaft“

Jewgeni Prigoschin, der Chef der Wagner-Gruppe, hat am Freitag erneut schwere Vorwürfe gegen die russische Regierung erhoben. In einem 30-minütigen Video-Interview, das er auf seinem Telegram-Kanal postete, stellte er die Rechtfertigungen Russlands für den Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 infrage und warf er der militärischen Führung des Landes vor, die russische Gesellschaft zu „täuschen“.

In his latest interview, Prigozhin questions the main justifications for Russia’s war in Ukraine (defence of the Donbas) and says it would have been possible to negotiate with Zelenskiy.



While Putin likely welcomes Prigozhin’s anti-elite rhetoric, can’t see this going down well pic.twitter.com/RJICbBtSbU — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) June 23, 2023

Prigoschin widersprach den Behauptungen Moskaus, dass Kiew im Februar 2022 eine Offensive auf die von Russland kontrollierten Gebiete in der Ostukraine geplant habe: „Am Vorabend des 24. Februar ist nichts Außergewöhnliches geschehen“, betonte er.

„Das Verteidigungsministerium versucht, die Öffentlichkeit und den Präsidenten zu täuschen und die Geschichte zu verbreiten, dass die ukrainische Seite eine immense Aggression zeigt und uns gemeinsam mit dem gesamten Nato-Block angreifen will“, so der Wagner-Chef, und weiter: „Die Sonderoperation wurde aus einem ganz anderen Grund gestartet.“

In continuation of his interview, Prigozhin lists two reasons for the start of the SMO: a) personal ambitions of Shoygu and b) the desire of Russia's ruling clan, who were not satisfied with the Donbas, to appoint Medvedchuk as the president of Ukraine and divide its assets… pic.twitter.com/neB4gq88q3 — Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023

Der Wagner-Chef nannte zwei Gründe für den Beginn der sogenannten Spezialoperation, wie Russland die Invasion der Ukraine offiziell bezeichnet: Zum Einen die „persönlichen Ambitionen“ des russsichen Veerteidigungsministers Sergej Shoigu und zum anderen der Wunsch des„russischen Herrscherclans“, der mit der Lage im Donbass, Wiktor Medwedchuk zum Präsidenten der Ukraine zu ernennen, mit dem Ziel, „sich sein Vermögen untereinander aufzuteilen, um den Donbass zu plündern“.

Prigoschin fügte hinzu, dass es Russland nie wirklich um „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisieung“ der Ukraine ging. Die russische Führung hätte den Krieg vermeiden können, wenn sie mit dem ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenskyj, verhandelt hätte, so Prigoschin.

Ukrainische Armee: „Feind im Osten gestoppt“

Laut einem hochrangigen Verteidigungsbeamten haben die ukrainischen Streitkräfte eine russische Offensive im Osten des Landes gegen die Städte Kupiansk und Lyman erfolgreich abgewehrt.

Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar erklärte in einem Fernsehinterview: „Es gab intensive Kämpfe in Richtung Kupiansk und Lyman, aber unsere Soldaten haben den Feind dort gestoppt.“

Die Ukraine konnte seit Beginn der Gegenoffensive nach eigenen Angaben bereits acht Dörfer zurückerobern. Russland kontrolliert dennoch weiterhin noch weite Teile des Territoriums in der Ost- und Südukraine. Die ukrainischen Streitkräfte müssen noch die Hauptverteidigungslinien durchbrechen, auf die sich Russland seit Monaten vorbereitet hat.

Maliar betonte, dass die entscheidenden Ereignisse noch bevorstehen und der Hauptangriff noch bevorsteht.

Obwohl Minenfelder den Vormarsch verlangsamen, verlaufe die Militäroperation im Süden nach Plan, so Maliar. Sie stellte klar: „Man sollte keine schnellen Ergebnisse von der Offensive erwarten.“

Rheinmetall will 20 Marder-Panzer noch im Sommer an die Ukraine liefern

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will 20 weitere Schützenpanzer Marder noch in diesem Sommer an die Ukraine liefern. Einen entsprechenden Zeitplan für einen bereits Anfang Juni bekanntgegebenen Auftrag bekräftigt das Unternehmen in Düsseldorf. Der Bund bezahlt dafür einen unteren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Damit hätte die Ukraine insgesamt 60 Marder bekommen: 40 von Rheinmetall und 20 aus Bundeswehr-Beständen. 60 weitere bietet Rheinmetall an, hierzu laufen in den Werken Unterlüß (Niedersachsen) und Kassel (Hessen) bereits Arbeiten. Von diesen 60 könnten pro Monat bis zu 10 fertig werden, heißt es von der Firma.

Luftalarm: Wieder schwere Angriffe auf die Ukraine

In der Nacht auf Freitag hat Russland die Ukraine mit Raketen angegriffen. Wie der Kyiv Independent meldet, wurden allein im Oblast Sumy 147 Explosionen gemeldet. In der gesamten Ukraine galt in der Nacht Luftalarm. Bisher ist unklar, ob und wie viele Verletzte es gab. Die Kyiv Post schreibt, alle 13 Raketen seien abgefangen worden

Selenskyj fordert internationalen Druck in der Atomfrage

Präsident Selenskyj forderte, den Druck auf Moskau zu erhöhen, um eine atomare Katastrophe zu verhindern. Er richtete seine Botschaft an die Länder, die bisher im Konflikt keine klare Position bezogen haben und betonte: „Radioaktivität kennt keine Neutralität“.

Selenskyj wiederholte den Vorwurf, dass Moskau einen Anschlag im Atomkraftwerk Saporischschja plane. Obwohl er keine konkreten Beweise für diese Anschuldigungen nennt, verweist er auf die Zerstörung des Kachowka-Damms. Die Beschädigung des Damms führte zur Überflutung großer Teile des südukrainischen Gebiets Cherson.

We held a briefing for our partner countries on the situation at the Zaporizhzhia nuclear power plant. There were representatives of the G7 and G20 countries, as well as representatives of international organizations. Here, in the Office. The MID, the Office's team, our diplomats… pic.twitter.com/yIuJBNRoIX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2023

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, hatte bereits am 20. Juni im staatlichen Fernsehen erklärt, dass die russischen Streitkräfte zusätzliche Minen im und um das Kernkraftwerk Saporischschja, einschließlich des Kühlbeckens, gelegt hätten.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte am Donnerstag, dass die beste Möglichkeit, die von Russland verursachten Tragödien zu verhindern, darin bestehe, Kiew „mit allen notwendigen Waffen auszustatten“, um die russische Armee vom ukrainischen Territorium zu vertreiben.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erklärte jedoch in einem Bericht, dass bei dem Besuch des Generaldirektors Rafael Grossi in der Anlage am 16. Juni keine derartigen Minen gefunden wurden.

„Der IAEA sind Berichte über Minen bekannt, die in der Nähe des Kühlteichs platziert wurden. Während des Besuchs des Generaldirektors wurden keine Minen auf dem Gelände, einschließlich des Kühlbeckens, beobachtet“, heißt es darin. Der IAEA sei jedoch bekannt, dass in der Vergangenheit Minen außerhalb des Werksgeländes platziert wurden, so der Bericht weiter, der auf eine Aussage von Generaldirektor Rafael Grossi verweist: „Unsere Einschätzung dieser besonderen Platzierungen war, dass das Vorhandensein von Sprengkörpern zwar nicht den Sicherheitsstandards entspricht, aber die wichtigsten Sicherheitsfunktionen der Anlage nicht wesentlich beeinträchtigt würden. Wir verfolgen diese Angelegenheit mit großer Aufmerksamkeit“, so Grossi.

Selenskyj informierte Vertreter der G7, G20 und internationaler Organisationen über die Gefahr und versucht, Unterstützung für seine Forderung nach Druck auf Moskau zu gewinnen.

Kiew: Offensive schreitet in Südukraine voran

Während Selenskyj in seiner Videobotschaft das Geschehen an der Front weitgehend ausblendete, meldete das ukrainische Militär weitere Erfolge. Eigenen Angaben nach haben die Streitkräfte bei ihrer Offensive im Süden des Landes Geländegewinne erzielt. „Im Süden gehen die Angriffe unserer Streitkräfte weiter, wir kommen schrittweise voran, haben teilweise Erfolg, drängen den Gegner zurück und begradigen die Front“, schrieb die Vizeverteidigungsministerin in Kiew, Hanna Maljar, auf ihrem Telegram-Kanal. Demnach laufen die Angriffe in Richtung Melitopol und Berdjansk.

Die von Maljar genannten Großstädte sind allerdings noch weit von der Front entfernt im russisch besetzten Hinterland der Südukraine. Trotz der proklamierten Fortschritte hat das ukrainische Militär offenbar keine weiteren Ortschaften eingenommen. In Maljars Bericht gibt es jedenfalls keine entsprechenden Angaben. Dabei hatte die Beamtin stets als eine der ersten die jeweilige Einnahme der bisher acht zurückeroberten Siedlungen gemeldet.

UN-Bericht: Russland für Tötung von 136 Kindern verantwortlich

Die Vereinten Nationen werfen Russland beim Angriffskrieg gegen die Ukraine schwere Verbrechen gegen Kinder vor. Dies geht aus einem internen UN-Bericht hervor, den die Deutsche Presse-Agentur gestern in New York einsehen konnte. UN-Generalsekretär António Guterres machte Russland für die Tötung von 136 Kindern im vergangenen Jahr verantwortlich und zeigte sich „schockiert“. Die russische Armee wurde auf eine UN-Liste von Organisationen aufgenommen, die schwere Vergehen gegen Kinder in bewaffneten Konflikten begehen. Zugleich legten die UN auch der Ukraine zur Last, für die Tötung von Kindern verantwortlich zu sein.

Nach der UN-Aufstellung wurden vergangenes Jahr in der Ukraine erwiesenermaßen 477 Kinder getötet. 136 Tötungen werden den russischen Streitkräften und Verbündeten zugeordnet, 80 den ukrainischen Truppen. Für die restlichen Opfer könne keine der beiden Kriegsparteien mit Sicherheit die Schuld gegeben werden. Die Kinder seien größtenteils durch Luftangriffe getötet worden, hieß es ergänzend. Solche Angriffe fliegen die russischen Streitkräfte auf ukrainische Städte und Dörfer. Die UN betonten, dass es wegen der strengen Richtlinien zur Verifikation solcher Fälle eine hohe „Dunkelziffer“ gebe.

Deutschland übernimmt „Staffelstab“ für Ukraine-Wiederaufbaukonferenz

Nach Abschluss der zweitägigen Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in London hat Deutschland den „Staffelstab“ für die Veranstaltung im kommenden Jahr übernommen. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze zog gestern ein positives Fazit von dem Treffen in der britischen Hauptstadt: „Die letzten zwei Tage haben eindrücklich gezeigt, dass wir als internationale Gemeinschaft weiterhin solidarisch an der Seite der Ukraine stehen“, sagte die SPD-Politikerin einer Mitteilung zufolge.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatten sich bei dem Treffen am Mittwoch zuversichtlich geäußert, dass die Ukraine der EU beitreten werde. Die notwendigen Reformen sollten im Zentrum der Konferenz im nächsten Jahr stehen, kündigte Baerbock an.

Russland verlängert Untersuchungshaft für US-Journalisten

Russlands Justiz bestätigte derweil die verlängerte Untersuchungshaft für den wegen angeblicher Spionage festgenommenen US-Reporter Evan Gershkovich. Ein Gericht in Moskau lehnte gestern eine Beschwerde von Gershkovichs Anwälten ab, wie die Agentur Interfax meldete. Der 31-Jährige arbeitet für die US-Zeitung „Wall Street Journal“. Der Reporter war im März in der Millionenstadt Jekaterinburg im Ural vom Geheimdienst FSB festgenommen worden. Ihm wird zur Last gelegt, geheime Informationen über Russlands militär-industriellen Komplex für US-Stellen gesammelt zu haben.

IAEA-Chef Rafael Grossi besucht Russland am Freitag

Vor dem Hintergrund der ukrainischen Atomterror-Vorwürfe gegen Moskau besucht der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, heute Russland. In der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad trifft der Argentinier mit dem Chef der russischen Atombehörde Rosatom, Alexej Lichatschow, zusammen, um über die Lage im Kernkraftwerk Saporischschja zu sprechen.