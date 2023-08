Die britische Tageszeitung The Guardian berichtete am Samstag, dass Nato-Generäle vor einigen Tagen an einen geheimen Ort an der polnisch-ukrainischen Grenze gereist seien, um sich mit dem obersten Militärkommandanten der Ukraine, General Walerij Saluschnyj, zu einem „Kriegsrat“ zu treffen.

Mychajlo Podoljak, der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, bestätigte den Wahrheitsgehalt des Berichts. „Es gibt viele solcher Treffen“, sagte Podoljak am Samstag gegenüber dem ukrainischen Fernsehsender „Rada“. „Mir scheint, dass Walerij Fedorowitsch (Saluschnyj) jeden Tag Treffen abhält, auch mit unseren Partnern“.

Podoljak erklärte, dass die ukrainische Gegenoffensive flexibel sei und ständig angepasst werde, „basierend auf dem, was an der Front passiert, unter Berücksichtigung der Ressourcen, über die wir verfügen, und der Geheimdienstdaten über die Ressourcen, über die Russland verfügt. Anpassungen werden immer vorgenommen“, sagte er. „Natürlich werden diese Anpassungen immer mit unseren Partnern besprochen, um die Lieferung zusätzlicher Tools zu aktualisieren.“

Der Guardian hatte zuvor berichtet, dass unter anderem der Militärchef der Nato, der amerikanische General Christopher Cavoli, sowie Admiral Sir Tony Radakin, der ranghöchste britische Offizier, an dem fünfstündigen Treffen teilnahmen. Ziel des Treffens war es, „die ukrainische Militärstrategie neu auszurichten. Ganz oben auf der Tagesordnung stand die Frage, wie mit den stockenden Fortschritten der ukrainischen Gegenoffensive umzugehen ist, sowie die Schlachtpläne für den bevorstehenden zermürbenden Winter und die längerfristige Strategie, da sich der Krieg unweigerlich bis ins Jahr 2024 hinzieht“, berichtete die britische Tageszeitung.

Zweifel an der Rückeroberung von Melitopol

Letzte Woche berichtete die New York Times über ein Telefongespräch zwischen Saluschnyj und General Mark Milley, dem Vorsitzenden der US-Stabschefs. Angesichts der Befürchtungen, die Ukrainer seien „zu weit verstreut“, wurde Saluschnyj laut der US-Tageszeitung aufgefordert, „sich auf die Front in Richtung Melitopol zu konzentrieren, die für Kiew oberste Priorität hat, und die russischen Minenfelder und andere Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, selbst wenn die Ukrainer dabei mehr Soldaten und Ausrüstung verlieren“.

Melitopol steht seit März 2022 unter russischer Kontrolle und verfügt über Straßen und Eisenbahnen, die von den russischen Truppen zum Transport von Nachschub in die von ihnen besetzten Gebiete genutzt werden. Das Erreichen und die Rückeroberung von Melitopol in der Gegenoffensive würde es den Ukrainern ermöglichen, die russischen Kräfte im Süden zu spalten. Trotz ukrainischer Zusicherungen, dass Fortschritte in diese Richtung gemacht werden, äußerten US-Militärbeamte kürzlich Zweifel, dass Melitopol zurückerobert werden kann.