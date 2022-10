Berlin - In einem Mehrfamilienhaus in der Treptower Straße in Berlin-Neukölln sind mehrere Gegenstände in einem Hausflur in Brand geraten. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr brannte das „Gerümpel“ in der Nacht zu Samstag gegen 0.40 Uhr im Erdgeschoss des fünfstöckigen Hauses. Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Insgesamt waren 40 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Berlin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.