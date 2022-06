Die wenigsten Menschen ziehen nach Berlin, weil ihnen in der Hauptstadt das große Geld winkt. Die Gehälter in Berlin sind im bundesweiten Vergleich nicht besonders gut. Das zeigen neue Zahlen der Plattform Kununu, über die die Berliner Morgenpost berichtet. Demnach verdienen Berlinerinnen und Berliner im Schnitt 45.858 Euro im Jahr. Damit liege die Hauptstadt in etwa gleich auf mit Gelsenkirchen oder Mönchengladbach.

Die Angaben zu den Gehältern basieren bei Kununu auf freiwilligen Angaben von Mitarbeitenden der jeweiligen Unternehmen. Daraus werden Durchschnittsgehälter erstellt. Kununu sortiert dabei Gehaltsangaben zunächst aus, die nicht innerhalb eines vorher definierten Rahmens liegen. Die Angabe werde erst aufgenommen, sobald sie durch weitere bestätigt werde. Die Rahmen werden demnach durch verschiedene statistische Verfahren berechnet. So ergebe sich zwar kein repräsentatives, aber dennoch ein sehr realistisches Bild über die Verdienste in Berlin.

Bei welchen Unternehmen kann man in der Hauptstadt also dennoch gut verdienen? Kununu hat die Jobs zusammengestellt, bei denen die höchsten Durchschnittsgehälter angegeben wurden.

Das sind die Jobs mit den höchsten Gehältern Chefarzt: 129.714 Euro durchschnittliches Brutto-Jahresgehalt

Leitender Ingenieur: 101.586 Euro

Finanzplaner: 91.200 Euro

Pilot: 88.296 Euro

Anwalt: 81.887 Euro

Anlageberater: 73.209 Euro

Steuerberater: 66.884 Euro

Unternehmensberater: 64.790 Euro

Wirtschaftsingenieur: 62.529 Euro

Software-Entwickler: 57.163 Euro

Auch einige Unternehmen zahlen besser als andere. Bei diesen Arbeitgebern können Menschen und Berlin sich ein überdurchschnittliches Gehalt erhoffen.

Diese Unternehmen mit Sitz in Berlin zahlen am meisten IBM: 80.795 Euro durchschnittliches Brutto-Jahresgehalt

Pfizer: 77.759 Euro

Boehringer Ingelheim: 76.315 Euro

SAP: 73.375 Euro

50Hertz Transmission: 71.878 Euro

Berlin-Chemie: 67.261 Euro

Stromnetz Berlin: 66.517 Euro

Siemens: 64.662 Euro

Vattenfall: 63.149 Euro

Barmer: 61.863 Euro

Auch die Arbeitnehmer, die am schlechtesten zahlen, wurden von Kununu ermittelt. Mit darunter befindet sich die eine oder andere Überraschung.

In diesen Unternehmen winken die niedrigsten Durchschnittsgehälter McDonald's: 30.391 Euro durchschnittliches Brutto-Jahresgehalt

Denns BioMarkt: 29.794 Euro

Berliner Bäder-Betriebe: 29.726 Euro Euro

PIN AG: 29.259 Euro

Fielmann: 29.131 Euro

Flink: 28.876 Euro Getränke

Hoffmann: 28.189 Euro

Rewe: 26.761 Euro Poco

Einrichtungsmärkte: 25.206 Euro

Regiocom: 22.695 Euro

Die deutsche Hauptstadt hinke bei den Verdiensten hinterher, sagt auch Dario Wilding, Sprecher bei Kununu gegenüber dem Blatt. So falle es besonders schwer, Fachkräfte anzuziehen, fürchtet Wilding. Das gelte insbesondere in der IT-Branche oder auch für Menschen in der Versicherungsbranche. Hier verdienen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in anderen deutschen Gr0ßstädten deutlich mehr.

Berliner sind trotz allem zufrieden

Dennoch sind Berliner zufriedener mit ihrem Verdienst als es die Zahlen nahelegen. Im Zufriedenheitsranking liegt die Stadt auf Position 13 der 30 größten deutschen Städte, in der tatsächlichen Gehaltstabelle liegt die Hauptstadt neun Plätze darunter auf Rang 22.

Bei der Frage, wie zufrieden die Berliner mit ihrem Gehalt sind, liegen die Hauptstadt-Einwohner eher im oberen Drittel – und damit fast auf dem Niveau von Frankfurt am Main. Konkret liegt Berlin im Zufriedenheitsranking auf Position 13 der 30 größten deutschen Städte. In der tatsächlichen Gehaltstabelle liegt es neun Plätze schlechter.