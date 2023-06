Geheimagenten unter den Opfern: Was geschah wirklich auf dem Lago Maggiore?

Auf dem am Pfingstsonntag gekenterten Boot befanden sich fast ausschließlich Geheimagenten. Medien spekulieren jetzt: War es wirklich ein Unfall?

Einsatzkräfte der Feuerwehr holen das gesunkene Boot auf dem Lago Maggiore mit Ballons an die Oberfläche. Vigili del Fuoco/dpa

Einige Tage nach dem Bootsunfall, der vier Menschen das Leben kostete, wirkt der Vorfall immer mehr wie ein Agenten-Krimi. Das Ausflugsboot war am Pfingstsonntag bei starkem Wind auf der Höhe des Ortes Lisanza am südlichen Ende des Lago Maggiore gekentert.

Zwei Frauen und zwei Männer starben, darunter die Lebensgefährtin des Kapitäns – eine russische Staatsbürgerin. Die drei anderen Todesopfer waren für den Geheimdienst tätig – bei dem Israeli handelte es sich um einen ehemaligen Mossad-Agenten, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch bekannt gab.

Nachdem die italienischen Behörden am Montag erste Details über die Todesopfer öffentlich gemacht hatten, stellte sich heraus: Auf dem Boot, auf dem angeblich eine Geburtstagparty stattgefunden hatte, befanden sich fast ausschließlich Mitarbeiter der Geheimdienste. Das klingt wie die Vorlage für einen Krimi, allerdings bleibt es vorerst bei Vermutungen.

Geburtstagsfeier oder Austausch von geheimen Unterlagen?

Dafür, dass auf dem Hausboot „Good…uria“ etwas anderes als eine Geburtstagsfeier stattgefunden haben könnte, wie etwa ein „Austausch von geheimen Unterlagen“, gibt es bislang nicht einmal Indizien. Die italienische Zeitung Corriere della Sera schreibt jedoch, laut „inoffizieller Version“ hat der Ausflug „spontan“ stattgefunden, nachdem die israelischen Agenten an einem „Geheimtreffen zum Austausch von Informationen“ in der Lombardei teilgenommen und anschließend ihren Rückflug nach Israel verpasst hatten.

Dass sich der Unfall aufgrund der schlechten Wetterbedingungen ereignet hat, scheint jedoch derzeit die plausibelste Erklärung.

Fest steht laut den italienischen Ermittlern bislang, dass das kleine Hausboot „Good…uria“ – welches für Veranstaltungen und private Feier gemietet werden konnte – trotz der Unwetterwarnungen nicht rechtzeitig in den Hafen zurückgekehrt ist. Das Boot sei demnach „höchstwahrscheinlich“ von einem sogenannten Downburst, einem starken Fallwind, der meist im Zusammenhang mit Gewittern steht, erfasst und zum Kentern gebracht worden. Etwa ein Dutzend Passagiere konnte das Ufer schwimmend erreichen – vier von ihnen schafften es nicht und ertranken im See. Das Boot war außerdem völlig überladen: Platz sei für maximal 15 Personen gewesen, stattdessen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar 23 Menschen an Bord.

Höchste Diskretion über toten Mossad-Agenten

War das „Good…uria“ ein „Schiff der 007“, wie es italienischen Medien genannt haben? Die Ermittlungen über die Identität der Insassen laufen weiter, werden aber mit höchster Diskretion gehandelt. La Repubblica berichtet etwa, die zehn Israelis, die die Katastrophe überlebt haben, seien schnell mit einem Militärflugzeug in die Heimat zurückgeflogen worden, ohne dass ihnen die Zeit gelassen wurde, ihre Mietautos in Italien zurückzubringen.

In einem Bericht der Jerusalem Post wird italienischen Behörden widersprochen: „Laut italienischen Quellen sei der Name des toten Israeli Erez Shimoni, aber es hat sich herausgestellt, dass dies nicht sein richtiger Name war, und bei der Beerdigung wurde er nur mit dem Anfangsbuchstaben ‚M‘ angesprochen.“

Auch die verletzten italienischen Agenten seien rasch aus den Notaufnahmen und den Hotels gebracht worden, um keine Spuren des Vorfalls zu hinterlassen.