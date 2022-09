Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist beruflich ständig unterwegs. Für ihre Kinder will sie trotzdem da sein. In der am Donnerstag ausgestrahlten Sat1-Show „Kannste Regieren“ wurde die Ministerin von Kindern gefragt, wie sie Kontakt zu ihren beiden Töchtern hält. Baerbocks Kinder wurden in den Jahren 2011 und 2015 geboren.

Sie sei auch während der Dienstzeiten mit ihren Kindern in Kontakt, so Baerbock in der Sendung. „Meine Größere schickt mir manchmal Textnachrichten“, sagte die Außenministerin. Diese habe bereits ein eigenes Handy. „Und die Kleine macht eine Audionachricht, weil die noch nicht so gut schreiben kann“, so Baerbock.

Codewort für den Notfall

Für den Notfall habe sie mit ihrer Tochter ein Codewort vereinbart. Wenn das Mädchen es nutzt, verlässt Baerbock jede Sitzung sofort, um mit ihr zu telefonieren. So das Versprechen. Bislang habe ihre Tochter das Wort zum Glück noch nicht benutzt, offenbart die Ministerin. Das Codewort selbst verriet die Ministerin jedoch nicht.

Außerdem versuche Baerbock jeden Mittwoch zum Abendessen zuhause zu sein. Dann tagt das Kabinett in Berlin - und Baerbock ist meistens vor Ort.