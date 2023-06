„Geheimes Konklave“: Mehr als 20 Geheimdienst-Chefs treffen sich in Singapur

Hochrangige Beamte von etwa zwei Dutzend der größten Geheimdienste haben laut einem Reuters-Bericht in Singapur ein geheimes Treffen abgehalten. Worum ging es?

Parallel zum Sicherheitsforum „Shangri-La-Dialog“ hat Singapur an diesem Wochenende über 20 Führungskräfte der größten Geheimdienste der Welt zu einem geheimen Konklave eingeladen. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf fünf Quellen.

Solche Treffen seien „ein wichtiger Bestandteil der internationalen Schattenagenda“, heißt es. Sie würden von der Regierung Singapurs organisiert und seit mehreren Jahren diskret an einem separaten Ort neben dem Sicherheitsgipfel abgehalten. Über die Treffen wurde bisher nicht berichtet.

Über 20 Geheimdienste treffen sich in Singapur: mit China, aber ohne Russland

Unter den Teilnehmern waren dieses Jahr unter anderem die stellvertretende Direktorin des Nationalen Geheimdienstes (CIA) Avril Haines sowie der Leiter der indischen Geheimdienstagentur Research and Analysis Wing, Samant Goel. China hatte trotz der Spannungen zwischen den beiden Supermächten China und den USA auch einen Vertreter. Von Russland dagegen sei niemand auf dem Treffen gewesen, zitiert Reuters eine Quelle. Der stellvertretende Verteidigungsminister der Ukraine, Wolodymyr V. Havrylov, sei zwar beim Shangri-La-Dialog gewesen, habe aber nicht an der Geheimdienstsitzung teilgenommen.

„Angesichts der Vielfalt der beteiligten Länder handelt es sich nicht um ein Festival des Handwerks, sondern vielmehr um eine Möglichkeit, ein tieferes Verständnis der Absichten und Endergebnisse zu fördern“, erklärte eine weitere Quelle die Motive des Treffens. Es gebe „einen unausgesprochenen Code“ unter den Geheimdiensten: Sie könnten miteinander sprechen, wenn eine formellere und offenere Diplomatie schwieriger sei, betonte die zitierte Person. Das sei ein sehr wichtiger Faktor in Zeiten der Spannung.

USA wollen offenbar Kommunikation mit China stärken

Ob ein deutscher Vertreter dabei war, geht aus dem Reuters-Bericht nicht hervor. Davon ist aber auszugehen. Bekannt ist, dass die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland das sogenannte Five-Eyes-Netzwerk betreiben, um ein breites Spektrum an Informationen zu sammeln und auszutauschen, und ihre Geheimdienstmitarbeiter treffen sich häufig. Größere Treffen der Geheimdienstgemeinschaft sind seltener und werden nicht offenbart.

Die Führungskräfte der Geheimdienste sollen über den Ukraine-Krieg sowie über die grenzüberschreitende Kriminalität gesprochen haben, berichtet Reuters. Eine andere Quelle sagte, der Ton beim Treffen sei kooperativ und nicht konfrontativ gewesen.

Beim Sicherheitsforum in Singapur hielten über 600 Delegierte aus 49 Ländern drei Tage lang Plenarsitzungen sowie bilaterale und multilaterale Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit im weitläufigen Shangri-La Hotel ab. Avril Haines von der CIA betonte dabei in einem Treffen zur Cybersicherheit, wie wichtig die Zusammenarbeit mit China f��r ihr Land sei. Der CIA-Direktor William Burns hatte nach Reuters-Angaben im letzten Monat auch Peking besucht, um die Kommunikation mit den chinesischen Partnern zu pflegen. Eine ernsthafte Konfrontation zwischen Peking und Washington könnte zu einer globalen Katastrophe führen, warnte der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu am Sonntag auf der Sicherheitskonferenz.

